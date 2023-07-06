طلب عاجل من الأوقاف الكويتية لوزارة الحج السعودية

نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة بأن وزارة الأوقاف الكويتية ممثلة في إدارة الحج، خاطبت وزارة الحج السعودية لتمكين أبناء فئة "البدون" من أداء مناسك العمرة.



وأشارت المصادر الكويتية الي ان وزارة الأوقاف تنتظر رد السلطات السعودية ووضع آليات وشروط الموافقة على طلبها.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية العام الماضي (2022)، عن فتح باب أداء العمرة أمام الجميع، كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف للـ"القبس" أن قرار المملكة لن يشمل البدون، مؤكدا أن وزارة الأوقاف بحثت مخاطبة الجهات السعودية المعنية بشأن إمكانية السماح لهذه الفئة بأداء العمرة، فضلا عن بحث أي اشتراطات يمكن أن تطلبها وزارة الحج السعودية في هذا الصدد وتلبيتها.