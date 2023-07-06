فوزي إبراهيم: مشروع الأساتذة يرسخ الهوية من خلال الموسيقى.. فيديو

علق الشاعر والناقد فوزي إبراهيم، على انطلاق أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقال الشاعر والناقد فوزي إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "النقل الحصري لمشروع الأساتذة عبر قناة الحياة بمثابة ترسيخ للهوية المصرية".

وأضاف الشاعر والناقد فوزي إبراهيم،: "أجمل ما في هذه المبادرة هو ترسيخ الهوية من خلال الهوية الموسيقية من بداية تاريخ النغم وبداية تاريخ الكلمة حتى جيل بليغ والموجي"، لافتا: "يجب أن يكون الموزعين متخصصين ويعرفوا يحافظوا على أساس اللحن".

