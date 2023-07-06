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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري يوجه رسالة إلى لبنان : نجل القذافي يموت بين أيديكم

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري ‏للمرة الثانية خلال أيام تدهورت الحالة الصحية لنجل الراحل العقيد معمر القذافي هانيبال القذافي بعد معاناة من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام الذي يستمر عدة أسابيع.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن بعدما دخل إلى المستشفى الأسبوع الماضي نقل للمرة الثانية للعلاج ‫اثر انخفاض حاد في مستوى سكر الدم، ودخل هانيبال القذافي في إضراب عن الطعام منذ 5 أسابيع احتجاجا على توقيفه منذ 8 سنوات بتهمة كتم معلومات تتعلق بإخفاء رجل الدين الشيعي الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

هذا الرجل يموت بين أيديكم

وأضاف أن الغريب أن هانيبال القذافي لا يمتلك أي معلومات لأن الحادثة وقعت عندما كان طفلا صغيرًا ونحن نناشد ضمير العالم وضمير أشقائنا في لبنان ونناشد القائمين على جميع المؤسسات اللبنانية من برلمان أو حكومة إذا حدث شيء لنجل معمر القذافي سيكون دمه في رقبتكم جميعا وستتحملون المسؤولية كاملة وهذا الرجل يموت بين أيديكم وأنتم تغضون البصر.

مصطفى بكري معمر القذافي هانيبال القذافي لبنان صدى البلد

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