سوهاجي يفوز ببطولة مصارعة الذراعين في غانا

‏قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك مواطنا مصريا صعيديا من سوهاج حصل على بطولة رياضية جديدة تضاف إلى سجل مصر الرياضي وهي بطولة مصارعة الذراعين المقامة في غانا وهذه البطولة مؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية لمصارعة الذراعين والتي سوف تقام خلال الشهر القادم.

بطولة مصارعة الذراعين



‏وتابع البطل إسلام على خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،"، أن بفضل الله تم الاتفاق مع اللواء محمود بركات على السفر وتمثيل مصر في بطولة مصارعة الذراعين في دولة غانا والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا وقد فاز بالمركز الأول.