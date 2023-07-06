صاحب دعوى عيد الأب : من حقنا نفرح .. ومش عايزين هدايا

قال ياسر التركي، صاحب رفع دعوى بالقضاء الإداري لتخصيص يوم لـ عيد الأب، إن الأب يريد أن يفرح ولا نريد أي هدايا، لافتا أن العالم كله يحتفل بعيد الأب ما عدا مصر.



وناشد التركي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وزيرة التضامن ومجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص يوما لعيد الأب كشيء معنوي، مضيفا: "مش عايزين نرفع قضايا، والأب من حقه يفرح".

وأشار إلى أنه وجه رسالة إلى المستشار مرتضى منصور لحضور جلسات النظر في الدعوى أمام القضاء، وهناك ردود فعل كبيرة وواسعة بشأن عيد الأب، مضيفا: "العالم كله بيحتفل بعيد الأب، اشمعنا مصر إحنا دولة كبيرة، والأب نفسه يفرح، الأب منسى ليه؟؟، ولا تراجع ولا استسلام حتى لو القضية فشلت هنرفع دعوى أخرى".

