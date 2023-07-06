قائد الجيش الأوكراني: الهجوم المضاد يسير وفقا للخطة الموضوعة

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الهجوم المضاد لبلاده حسب الخطة الموضوعة.

وكتب زالوجني، عبر “فيسبوك”، “أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أبلغته بالوضع العملياتي على خط المواجهة. يواصل الجنود الأوكرانيون القيام بأعمال هجومية نشطة”.

وأضاف: “الوضع يتطور وفقا للخطة، والمبادرة في أيدينا”.

كما شكر زالوجني ميلي على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا ونقل احتياجات جيشه من حيث المساعدة العسكرية.

وأضاف: “ناقشنا أيضا حول الاحتياجات العاجلة للقوات المسلحة الاوكرانية من حيث الاسلحة والذخيرة لمواصلة تحرير الأراضي الاوكرانية من الغزاة الروس”.

وتابع زالوجني: “أعربت عن امتناني للدعم والمساعدة، كما هنأت الشعب الأمريكي بيوم استقلال الولايات المتحدة، الذي تم الاحتفال به مؤخرا”.