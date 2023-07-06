قاعدة على رجله | تفاصيل صادمة عن بطل فيديو موتوسيكل الجيزة

كشف الإعلامي محمد موسى، ملابسات صادمة حول انتشار مقطع فيديو يكشف جلوس شاب وفتاة على موتوسيكل بوضع غير لائق.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات والسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر.



وأوضح أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية، وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وأنه كان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية.



أضاف، :"حاجة خيبة قوية، عايزين تصدروا إيه للناس في الشارع، إيه الوضع الشاذ ده، اللي بيخالف كل القيم والعادات ، دول لازم يكونوا عبرة لغيرهم، الله يلعن السوشيال ميديا".

