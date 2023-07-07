تريزيجيه يكشف كواليس مشاركته بمباراة المنتخب أمام غينيا ورأيه في فيتوريا

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون التركي والمنتخب عن كواليس مشاركته في مباراة المنتخب أمام غينيا في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية .

واكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أنه كان غير مستعد للمشاركه في المباراة حيث أخبر عمر مرشوش بضروره الحفاظ على نفسه من الاصابة ولكن فور إصابة مرموش شارك بدلا منه وقدم أداء جيد.

وتابع أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مدرب مميز ولديه قدرة على رفع الروح المعنوية للاعبي المنتخب مشددا أنه شعر بفخر شديد عندما أعلن أنه سيكون كابتن المنتخب في غياب محمد صلاح .

وتابع أن علاقته بمحمد صلاح مستمره من ٩ سنوات مشددا أن صلاح حقق انجازات لا يستهان بها مع فريقه ليفربول أو المنتهي .