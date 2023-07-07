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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير شاهين يروي تفاصيل دخوله المجال الفني

صدى البلد

روي الفنان أمير شاهين، كواليس دخوله المجال الفني.

وقال خلال برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الاولي المصرية، الي أنه دخل مجال الفن وهو في عمر خمس سنوات، بمشاركته في مسرحية الأمير الصغير، وحتى اليوم يشارك في أعمال فنية.

ونوه إلى أن الفنان أحمد فهمي هو من طلبه في فيلم "مستر إكس" وعندما شارك في الفيلم وجد دعما كبيرا من طاقم العمل، "المجموعة ساعدتني كتير جدا والمشاركة مع هؤلاء الناس ساهم في إخراج أفضل أداء".

وتابع أمير شاهين: "أفلام العيد فيها منافسة شديدة جدا، وهذه المنافسة صحية جدا لاسيما في تنويع أذواق المشاهدين، والناس تشعر بالفرحة من أفلام العيد"، مستكملا: "المنافسة التليفزيونية أيضا تشهد منافسة بين السينما والدراما، وهناك منصات كثيرة تخدم الدراما التي باتت موجودة في كل البيوت المصرية ويمكن مشاهدتها من المنصات والتليفزيون".

 

وأكمل : "أتعجب من لقب نجم سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا أصبحت غريبة"، مشيرا إلى تطلعه للعمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري في الفترة المقبلة.
 

افلام العيد البيوت المصرية السوشيال ميديا الاولي المصرية احمد فهمي اعمال فنية

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