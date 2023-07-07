مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7 - 7 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة غينيا ضد مالي فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة



غينيا X مالي – الساعة 8 مساء -على قناة beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال



الصفاقسي التونسى X الهلال السودانى – الساعة 1 صباحا -على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الجزائري



مولودية الجزائر X مولودية وهران – الساعة 7:15 مساء

شبيبة الساورة X نادي بارادو – الساعة 7:15 مساء

شباب بلوزداد X اتحاد الجزائر – الساعة 7:15 مساء

جمعية أولمبي الشلف X النادي القسنطيني – الساعة 7:15 مساء

وفاق سطيف X مولودية البيض – الساعة 7:15 مساء

نجم مقرة X إتحاد خنشلة – الساعة 7:15 مساء

أمل الأربعاء X شبيبة القبائل – الساعة 7:15 مساء

اتحاد بسكرة X هلال شلجوم العيد – الساعة 7:15 مساء