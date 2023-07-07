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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 7 - 7 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة غينيا ضد مالي فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

 

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة 


غينيا X مالي – الساعة 8 مساء -على قناة beIN Sports 4 HD

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تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

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مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال 


الصفاقسي التونسى X الهلال السودانى – الساعة 1 صباحا -على قناة SSC 1

 

مواعيد مباريات الدوري الجزائري


مولودية الجزائر X مولودية وهران – الساعة 7:15 مساء                    

شبيبة الساورة X نادي بارادو – الساعة 7:15 مساء

شباب بلوزداد X اتحاد الجزائر – الساعة 7:15 مساء      

جمعية أولمبي الشلف X النادي القسنطيني – الساعة 7:15 مساء

وفاق سطيف X مولودية البيض – الساعة 7:15 مساء      

نجم مقرة X إتحاد خنشلة  – الساعة 7:15 مساء    

أمل الأربعاء X شبيبة القبائل – الساعة 7:15 مساء        

اتحاد بسكرة X هلال شلجوم العيد – الساعة 7:15 مساء

اتحاد الجزائر الدوري الجزائري الهلال السوداني الأهلى الصفاقسي التونسي الملك سلمان للأندية الملك سلمان بطولة افريقيا

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