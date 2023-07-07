مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7 - 7 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة غينيا ضد مالي فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة
غينيا X مالي – الساعة 8 مساء -على قناة beIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال
الصفاقسي التونسى X الهلال السودانى – الساعة 1 صباحا -على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
مولودية الجزائر X مولودية وهران – الساعة 7:15 مساء
شبيبة الساورة X نادي بارادو – الساعة 7:15 مساء
شباب بلوزداد X اتحاد الجزائر – الساعة 7:15 مساء
جمعية أولمبي الشلف X النادي القسنطيني – الساعة 7:15 مساء
وفاق سطيف X مولودية البيض – الساعة 7:15 مساء
نجم مقرة X إتحاد خنشلة – الساعة 7:15 مساء
أمل الأربعاء X شبيبة القبائل – الساعة 7:15 مساء
اتحاد بسكرة X هلال شلجوم العيد – الساعة 7:15 مساء