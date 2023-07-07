بعد اقترابه انضمامه للأهلي.. تصريح مفاجئ من تريزيجيه لـ إمام عاشور

وجه محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون سبور التركي، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي.

وقال تريزيجيه، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "إمام عاشور، لعيب كبير، وأرفض فكرة عودته للدوري المصري، أتمنى أن يستكمل مشواره الاحترافي في أوروبا".

واضاف تريزيجيه قائلاً: "أنت خدت مشوار كمله لأخره، أنت لسه ملحقتش، انت لسة في أول المشوار".

يذكر أن الإعلامي محمد شبانة، أكد أن النادي الأهلي فاوض إمام عاشور منذ فترة طويلة، وتم الكشف عنه في وقت سابق رغم تشكيك البعض فيما ذكرناه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كيف يتعرض لاعب محترف للإصابة، وفي النهاية يخضع للعلاج في مصر وليس الدنمارك، ولا أحد يعرف أي شئ عن إصابة إمام عاشور، ثم تم تغيير مدرب ميتيلاند، والمدرب الجديد للفريق ليس مقتنعًا باللاعب".

وأضاف: "إمام عاشور تواجد كثيرا في نادي الزمالك، دون رغبة حقيقية لضمه من جانبه، ثم خرج للاعتذار للأهلي والخطيب، وظهر مع كهربا في أكثر من مكان، لذلك تم ربط الأحداث".

وواصل: "هناك أحاديث ظهرت حول وجود اجتماع بين الأهلي وإمام في أحد منازل أقاربه، والبعض أكد لي أن الملف منتهي بنسبة 100%".