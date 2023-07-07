مناعي ومزمن.. عالم مصري بجماعة ستانفورد يكشف أسباب الروماتويد|فيديو

كشف الدكتور شادي يونس، عالم مصري بجماعة “ستانفورد” عن مسببات مرض الروماتويد، قائلًا إن الروماتويد في الأساس هو مرض مناعي يظهر أولًا في المفاصل، وفي الحالات المتأخرة يمكن أن يصل لأجزاء أخرى من الجسم منها عضلة القلب والرئة وهنا تكمن خطورة المرض.



وأضاف “يونس” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الأمراض المناعية عادة ما تكون مجهولة السبب ويتم التعامل معها من خلال معالجة أعراضها، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة ومع تطور التكنولوجيا تم التوصل لـ تقنيات مكنت الباحثين من دراسة الخلايا المناعية كلا على حدا والتعرف على خصائصها وهذا ما تم تطبيقه مع مرض الروماتويد.



وتابع العالم المصري بجماعة “ستانفورد” أنه يتم معرفة الخلايا النشطة عند الأشخاص المصابين بمرض الروماتويد والتي لا توجد لدى الأصحاء، ومن هنا يتم معرفة الخلية المسببة للمرض مما يساعد في المستقبل على تحديد الخلايا وتطوير بروتوكولات تعالج في الأساس هذا النوع من الخلايا.



وأوضح الدكتور شادي يونس، عالم مصري بجماعة “ستانفورد” أن مرض التهاب المفاصل يختلف عن الروماتويد كونه يحدث بسبب عوامل بيئية أو غيرها، أما الروماتيزم يحدث بسبب تدخل مناعي والذي لا يقتصر على التهاب المفاصل فقط ولكن يمكن أن ينتقل لأجزاء أخرى من الجسم.