خارج نطاق السيطرة|الكشف عن مفاجأة مدوية في رحلة سابقة للغواصة تايتن| فيديو

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن مفاجأة مدوية في رحلة سابقة للغواصة تايتن، الكثير من الألغاز والتفاصيل مازالت تكتشف يوما بعد آخر حول مأساة الغواصة تايتن التي أنفجرت داخليا وقتل من كان على متنها الشهر الماضي.

كشف الحادث وفقا لتقرير صحيفة " نيويورك بوست" حول رحلة سابقة للغواصة، فإن التقرير أشار إلى أن قائدها حينها فقد السيطرة عليها مما تسبب بدورانها في دوائر وعلق الركاب المذعورون على متنها لساعات.



أظهرت اللقطات التي تم تصويرها داخل الغواصة وهي تخرج عن نطاق السيطرة، كان الطاقم المكون من ٥ أفراد يغوص على عمق ٣٨٠٠ متر تحت مستوي سطح البحر مما دفع قائدها سكوت غريفيث للاعتراف علنا " لدينا مشكلة".

هيئة الإذاعة البريطانية

أعدت، هيئة الإذاعة البريطانية فيلما وثائقيا عام ٢٠٢٢ كشف مقطع فيها أن الطاقم كان يبعد ٣٠٠ متر فقط عن أنقاض سفينة التايتانيك وذلك عندما بدأت دافعات الغواصة بالتعطل، وبعد ساعات من أنتظار أفراد الطاقم عمل المدير التنفيذي لشركة " أوشن غيث" المالكة للغواصة على حل المشكلة وإخراجها وبقيت الأمنيات بمشاهدة تايتانيك ترافق ركابها حتي اليوم.