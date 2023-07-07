أستاذ تمويل واستثمار: العالم كله محتاج مصر.. وأصبحنا محطة ارتكاز.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر كبيرة ليس فقط بحكم التاريخ والجغرافيا، ولكن بحكم مفردات الواقع ، وقدرات مصر الكبيرة ، وعدد سكانها الضحم، مضيفا: " العالم كله محتاج مصر".

وتابع الدكتور هشام إبراهيم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مصر تتعامل في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقاها في المنطقة، وبالتالي فهي عملت على زيادة قدراتها الداخلية، لتحقيق هذا الهدف.

وأردف "إبراهيم" ، أن مصر أصبحت مجهزة لتكون محطة ارتكاز أساسية لاستقبال الاستثمارات ، وإعادة توجيهها للدول الأفريقية.

وأشار ، إلى أن القيادة السياسية سعت لزيادة القدرة الداخلية للطاقة، وليس فقط توفير الاحتياج منها ، وربط مصر بمحيطها بالكامل.

وأكمل ، أن مصر نجحت في أن يصبح لديها فائض في الكهرباء ، وتحقيق التأثير في المحيط الإقليمي والدولي ، وإعادة صياغة دورها في المحيط الإقليمي والدولي.