أستاذ تمويل واستثمار: المواطن كان يعاني من سوء الخدمات قبل 30 يونيو

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ القيادة السياسية بذلت مجهودات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ومصر بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 10 سنوات ولم تكن تتوفر كل مقوماته، إذ إنّ أركان الدولة لم تكن مكتملة بعد، وكانت مصر تعاني من عدم استقرار السلطة التنفيذية ولا يوجد سلطة تشريعية فضلًا عن عدم استقرار السلطة القضائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المواطن كان يعاني من سوء الخدمات قبل 30 يونيو، فضلًا عن عدم توافر المرافق والبنية الأساسية التي تُلبي احتياجات المستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية أدركت أهمية البنية الأساسية باعتبارها عنصر أساسي لجذ الاستثمار، وتحسين مستوى عيشة المواطنين.

وتابع بأنّه تم توجيه جزء مهم من موارد مصر لإعادة تأهيل البنية الأساسية، مؤكدًا إنفاق أرقام كبيرة على قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والبترول والغاز والبنية الأساسية فضلًا عن قطاع الطرق والسكك الحديدية إلى جانب قطاعي الزراعة والصناعة.