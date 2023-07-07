شاهد| عشرات القتلى والمصابين في حريق دار مسنين بـ إيطاليا

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، بوفاة ستة أشخاص من نزلاء دار للمسنين في ميلانو، شمال البلاد، وإصابة أكثر من 80 آخرين في أعقاب حريق شب ليل الخميس الجمعة.

وقالت وكالة "إنسا" إن الحريق اندلع حوالي الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، في الدار الواقعة في حي كورفيتو بجنوب شرق ميلانو. وقد حضر رجال الإطفاء إلى الموقع.

وأوضحت فرق الإطفاء، عبر تويتر "قضى ستة أشخاص فيما نقل أشخاص عدة آخرون إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان. وأنقذ عناصر الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين".

وأكدت مشيرة، أن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر بخدمات الطوارئ الإقليمية، أن 81 شخصا نقلوا إلى المستشفى، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

كما أعلنت خدمة الإطفاء الوطنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 68 على الأقل جراء حريق شب في دار للمسنين في ميلانو.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، لوكا كاري، إنه جرى إخماد الحريق وإن أسبابه قيد التحقيق، مؤكدا على عدد القتلى، حسب ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأوضح كاري أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب 15 بإصابات خطيرة لكنها لا تهدد الحياة ونحو 50 بجروح طفيفة.

وذكر رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، أن الحريق جرى إخماده بسرعة كبيرة لكن الأبخرة الناتجة عنه أضرت بالكثير من النزلاء.