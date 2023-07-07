الكانتلوب بـ10 والطماطم بـ4.5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 7 يوليو، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 14 جنيها، بينما استقر سعر الكيلو الواحد لكل من الكوسة 4.5 جنيهات، وكيلو الليمون بـ 13 جنيها.

ووصل الفلفل الرومي إلى 14 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 3.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار الفاكهة سعر الكيلو الواحد من الخوخ 28 جنية، والكانتالوب 10 جنيهات، البرتقال 15 جنيها، والجوافة 12 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات، بينما انخفض سعر الموز مسجلا 10 جنيهات.