لا يمكننا التقدم في الهجوم المضاد.. زيلينسكي يكشف حاجة كييف لصواريخ بعيدة المدى

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على أهمية الصواريخ بعيدة المدى للتقدم في الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي، خلال زيارة إلى جمهورية التشيك اليوم الجمعة، إن "كييف بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لمحاربة القوات الروسية التي غزت بلاده".

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أنه : "بدون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط تنفيذ عمليات هجومية ولكن أيضا إجراء عمليات دفاعية".

وتابع: " الصواريخ بعيدة المدى ضرورية لهجومنا المضاد الذي لا يمكننا التقدم فيه بدون أسلحة هجومية متطورة".

وشدد على أنه ينبغي القيام بكل ما يلزم هذا العام لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.