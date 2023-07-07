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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة العراقية تبحث عن إسرائيلية.. ما القصة؟

صدى البلد

فتحت الحكومة العراقية "تحقيقا" متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما  أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

 

ومتحدثا، ليل الخميس لقناة تليفزيونية عراقية، وردا على سؤال عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية، إليزابيث تسوركوف، قال العوادي إن "الحكومة العراقية فعلا تقوم بإجراء تحقيق رسمي".

 

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال العوادي: "بما أن هذه القضية على هذا المستوى... ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج".

 

وأضاف، في المقابلة مع قناة العهد المقربة من الحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وباتت أخيرا جزءا من القوات الرسمية العراقية، أنه "بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية".

 

وحمل مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، الأربعاء، في بيان كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية، قائلا إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".

 

وكتائب حزب الله هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي.

 

ويدعم التحالف السياسي الذي يشكل الحشد الشعبي جزءا منه، الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانه الأربعاء، أن "إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمل العراق المسؤولية عن سلامتها".

 

ووصلت تسوركوف إلى بغداد "مطلع يناير 2022" بجواز سفر  "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه.

 

وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

 

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس.

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الحكومة العراقية باحثة إسرائيلية باسم العوادي فصيل عراقي مسلح موال لإيران

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