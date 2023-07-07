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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

مبادرة التنسيقية ابني أديبا تعرض مسرحية "فلوسك إيه" حول التنمية المستدامة

مبادرة ابني أديباً
مبادرة "ابني أديباً"

تنظم مبادرة "ابني أديباً" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرض لمسرحية "فلوسك ايه" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة الساعة 8 مساء. 


ويأتي هذا العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشء، وتدور مسرحية (فلوسك ايه؟) حول موضوع التنمية المستدامة، وهى فكرة وتمثيل أطفال مبادرة "ابنى أديباً".


المسرحية تتضمن رسائل تنموية وتوعوية تستهدف  العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة (ابنى أديباً) التى تستهدف صنع كوادر من النشء. 


يشارك في العرض 27 طفلاً من أطفال المبادرة، هم؛  رمزى أحمد، زكريا يوسف، محمود مؤمن ، رزان أحمد، ريماس أحمد، لارا محمد، لين محمد، يوسف باسم، ملك الأشقر، سليمان درويش، ليلى كامل، سارة نادر، عزة محفوظ، ماريا هانى، يوسف مؤمن، أسيا يوسف، يوسف إيهاب، ليلة إبراهيم، هنا مؤمن، مليكة محفوظ، بافلى هانى، حلا محمد، هنا نادر، مليكة ياسر، يوسف رمزى، سليم سامى، عمر زيدان.


وتصميم استعراضات المسرحية لمصطفى حجاج، وسينوغرافيا مصطفى التهامى، إضاءة وليد درويش، وإعداد الموسيقى إبراهيم سعيد، وملابس نوران الشيمي، مكياج إسلام عباس، دعاية محمد وحيد،وتصوير البوستر أحمد صالح، وتدريب الأداء الصوتى حنان عادل.


المسرحية من تأليف ورشة مبادره ابني أديباً، وتدريب أمير يوسف وأحمد مشعل، والمخرج المنفذ  رنا رجب، وإخراج عزوز عادل، وإشراف عام مبادرة ابنى أديباً سامى الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


ووجهت المبادرة شكر خاص للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ولإدارة مسرح الهناجر، ولنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، وإدارة مسرح النهار.

ابني أديبا فلوسك ايه تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية قطاع الانتاج الثقافي رنا رجب

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