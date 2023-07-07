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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الواحات البحرية

صدى البلد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات البحرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أسفل كوبري أبو غالب، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بطريق الواحات البحرية.

 انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثالث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصاب للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

انقلاب سيارة ملاكى طريق الواحات البحرية النجدة حادث مروري منشأة القناطر

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