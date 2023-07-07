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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسرائيلية المختطفة.. قناة عراقية توثق آخر ظهور لـ إليزابيث زوركوف

الإسرائيلية المختطفة
الإسرائيلية المختطفة في العراق

نشرت قناة "الرابعة" العراقية فيديو قصيرا اليوم الجمعة، زعمت أنه آخر ظهور للإسرائيلية من أصل روسي إليزابيث زوركوف قبل اختطافها في العراق في مارس الماضي.

 

وفي لقطات كاميرا الأمن، شوهدت زوركوف وهي تدخل بهو مبنى برفقة شخص آخر.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، عن تفاصيل جديدة حول اختطاف إليزابيث زوركوف التي تحمل الجنسية الإسرائيلية والروسية إليزابيث في العراق.

وبحسب التفاصيل، فإن زوركوف اختطفت في نهاية شهر مارس بعد مغادرتها مقهى في حي الكرادة ببغداد. وحتى الآن لم يعرف من خطفها، لكنها محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية.

ووصلت زوركوف إلى العراق في يناير بجواز سفر روسي لإجراء بحث أكاديمي.

وأكدت عائلتها أنها اختطفت أثناء قيامها بإجراء تحقيقات وأبحاث حول الحركات السياسية لنيل درجة الدكتوراه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عملية الاختطاف أثارت مخاوف من نقل زوركوف إلى إيران، لكن ليس هناك ما يشير إلى حدوث ذلك.

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