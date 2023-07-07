عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي

انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لـ الأطباء ، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية للأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الجمعة  13 اكتوبر 2023.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وأعلن أ.د. مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات انه سيتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم ، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م ، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م. 


وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية ( سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء).

للإطلاع علي القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى اضغط علي الرابط التالي:

https://bit.ly/3PJlnGk

الأطباء انتخابات التجديد النصفي التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفى للأطباء انتخابات الاطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

توك توك وحشيش وهيطلق مراته.. أزمات مرتضى منصور ونجوم الزمالك في 2023

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

موضوعات متعلقة

8 مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

دون إجازة.. لجنة انتخابات الأطباء تتلقى طلبات الترشح.. ومفاجأة باليوم التاسع

انتخابات الأطباء.. 12 مرشحا لعضوية النقابة العامة

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط محاولة ترويج مليون قرص كبتاجون مخدر بالدقهلية

الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

بالفيديو .. آخر ظهور لـ باحثة إسرائيلية روسية قبل اختفائها ببغداد

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ