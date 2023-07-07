الزراعة: نصدر منتجاتنا لـ 163 سوقا حول العالم

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 4.6 ملايين طن، وهناك زيادة في الصادرات عن نفس التوقيت من العام الماضي.



وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن هذا الرقم الذي تحقق غير مسبوق، وأن الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير بزيادة حجم الصادرات.



ولفت إلي أن هناك 163 سوق حول العالم يتم التصدير لهم المنتجات المصرية، وهناك 80 سوقا جديدا تم فتحها في آخر عامين.



وأشار إلي أن الدولة تضخ الكثير من المشروعات و الاستثمارات الزراعية، وهناك اهتمام كبير بالمنتجات المصرية، ويتم فحصها قبل التصدير.



وأوضح أن هناك طفرة في الإنتاج، و هناك زيادة كل عام هناك في الصادرات المصرية.



