خصم 34% على موبايل سامسونج Galaxy A04 ثنائي الشريحة

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم خصومات كبيرة في موسم الصيف على كافة منتجاتها المعروضة وخاصة مع الأجهزة الإلكترونية التي تكلف الكثير، وتعتبر فرصة شراء هاتف ذكي خلال هذه الفترة وفي وقت التنزيلات قرار حكيم وفرصة يجب استغلالها قبل غلاء الأسعار مجددًا.

من ضمن العروض المهمة، خصم 34% على موبايل سامسونج جالاكسي Galaxy A04 ثنائي الشريحة الذي يباع بسعر 3,699 جنيه مصري مع ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت روم، إليك في السطور التالية كافة تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy A04

مواصفات Samsung Galaxy A04

يأتي مع شاشة نوعها PLS LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل، كثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 81.3% ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، تقترن وحدة المعالجة المركزية مع ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت رام ومساحة التخزين 64 جيجابايت روم التي يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف بطارية سعتها 5000 مللي امبير في الساعة، مدمجة لا يمكن إزالتها، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI Core 5.0، الوزن الإجمالي للجهاز 192 جم، مع أبعاد طول 164.4 ملم وعرض 76.3 ملم وسمك 9.1 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد أن اللوحة الخلفية بها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش ليد إما في الشاشة الأمامية كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.