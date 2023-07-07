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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش مجرّد حمايا| رد مفاجئ من طليقة الفيشاوي عن رأيها في والده الراحل

صدى البلد

ردت الفنانة ندى الكامل على سؤال أحد متابعيها عن علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي والد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت : فاروق حبيبي مكنش مجرد حمايا كان بيعاملني كأني بنته وبيحبني وحماتي الأستاذة سمية الالفي عمري ما حسيت غير بحب واحترام منها ربنا يخليها ويطول في عمرها ويرحم الأستاذ فاروق.

ردت الفنانة ندى الكامل على سؤال أحد متابعيها حول إمكانية زواجها مرة أخرى.

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تايجر جريء.. ندى الكامل تبرز أناقتها بإطلالة ساحرة

وردت ندى على السؤال عير حسابها بـ "انستجرام" وقالت:"  اه ناوية الحياة جميلة مع حد يحبك بس لما النصيب يجي.

خطفت ندى الكامل طليقة النجم احمد الفيشاوي انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ندى الكامل، باطلالة مثيرة مرتدية فستان تايجر مكشوف، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا بين كتفيها على بطريقة ملفتة.

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

جدير بالذكر أن ندى الكامل سبق وأثارت، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـ عمر كمال عبر حسابها بموقع انستجرام، جاء فيها: "أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك"، كما تداولت بعض الأخبار مؤخرا، حول زواج الثنائي ندى الكامل وعمر كمال، وذلك بعد انتشار صورة للأخير مع الداعية الإسلامي الشيخ أسامة قابيل.

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