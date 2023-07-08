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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات رادعة تنتظر سائق ميكروباص نفَّذ حركات استعراضية على الدائري

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، يتضمن قيام سائق سيارة “ميكروباص” بحركات استعراضية على الطريق الدائري في القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود أجهزتها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح الباب الأمامي للسيارة، والقيام بحركات استعراضية أثناء سيره على الطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر؛ فقد أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها مسجلة باسم أحد مكاتب الرحلات، ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعائه وبسؤاله؛ قرر أن السيارة بحوزة (سائق يعمل لديه).

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط السيارة والسائق، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القيادة بتهور

نص  قانون المرور علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور .

كما أشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها.

كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها او منازلها، او الانفاق أو عند مخارجها، أو في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال 6 اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ميكروباص حركات استعراضية الطريق الدائرى فيس بوك نزيف الاسفلت التواصل الاجتماعي

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