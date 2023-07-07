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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون حماية المستهلك .. حظر بيع كمية معينة من المنتجات أو ربطها بشراء أخري

صورة تعبيرية - منتجات
صورة تعبيرية - منتجات

نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

إلتزامات علي الموردين والبائعين 

 

ونصت المادة (14) علي أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك، برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحا به ما يلي:

- حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال ١٤ يوما دون أسباب أو ٣٠ يوما في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.

- كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع الجهاز.

- رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

ووفقا للمادة (15) يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير، من خلال النشر في الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.

المستهلك جهاز حماية المستهلك استرجاع السلع المواقع الإلكترونية شكوى

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