مكنش لاقي يدفع الإيجار .. قصص صادمة عن بداية المصارع جون سينا

يعتبر المصارع الذي تحول إلى ممثل، جون سينا ​​أحد أكبر الأسماء في عالم الترفيه هذه الأيام، لكن عقده الأول على الإطلاق مع WWE كان مثيرًا للشفقة لدرجة أنه كان بالكاد قادرًا على تغطية إيجاره.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وكان الممثل البالغ من العمر 46 عامًا ، والذي صنع لنفسه اسمًا بعد فوزه ببطولة WWE 13 مرة ، قال للممثل الكوميدي كيفن هارت في محادثة صريحة بالبودكاست الخاص به "Hart to Heart" أن عقده الأول أكسبه 12000 دولار فقط (جنيه إسترليني) 9،400) بالسنة.

وأوضح جون سينا "كان عقدي الأول مع WWE هو 12000 دولار في السنة. لقد تركت وظيفتي في اليوم الذي تم فيه التوقيع. أعتقد أن إيجاري كان 1000 دولار شهريًا. لذا فإن كل أموالي تذهب لسداد الإيجار "، كما يتذكر.

بينما اعترف بأن والدته كارول كانت قلقة بشأنه عندما سمعت أنه ترك وظيفته بدوام كامل كسائق ليموزين ، وكان والده جون سينا ​​الأب ، يتمتع بخبرته الخاصة في عالم المصارعة كمروج ومدير ، أكثر حماسة بكثير.

في حين أن الممثل ، الذي ظهر هذا العام في Fast X ومن المقرر أن يظهر في فيلم Barbie القادم ، لم يدخل الحلبة مرة أخرى بشكل صحيح منذ سنوات ، فقد أثار جنون المشجعين البريطانيين بعد ظهوره في Money In The Bank نهاية الأسبوع الماضي في ساحة O2.