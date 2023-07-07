عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكنش لاقي يدفع الإيجار .. قصص صادمة عن بداية المصارع جون سينا

جون سينا
جون سينا

يعتبر المصارع الذي تحول إلى ممثل، جون سينا ​​أحد أكبر الأسماء في عالم الترفيه هذه الأيام، لكن عقده الأول على الإطلاق مع WWE كان مثيرًا للشفقة لدرجة أنه كان بالكاد قادرًا على تغطية إيجاره. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وكان الممثل البالغ من العمر 46 عامًا ، والذي صنع لنفسه اسمًا بعد فوزه ببطولة WWE 13 مرة ، قال للممثل الكوميدي كيفن هارت في محادثة صريحة بالبودكاست الخاص به "Hart to Heart" أن عقده الأول أكسبه 12000 دولار فقط (جنيه إسترليني) 9،400) بالسنة. 

وأوضح جون سينا "كان عقدي الأول مع WWE هو 12000 دولار في السنة. لقد تركت وظيفتي في اليوم الذي تم فيه التوقيع. أعتقد أن إيجاري كان 1000 دولار شهريًا. لذا فإن كل أموالي  تذهب لسداد  الإيجار "، كما يتذكر.

بينما اعترف بأن والدته كارول كانت قلقة بشأنه عندما سمعت أنه ترك وظيفته بدوام كامل كسائق ليموزين ، وكان والده جون سينا ​​الأب ، يتمتع بخبرته الخاصة في عالم المصارعة كمروج ومدير ، أكثر حماسة بكثير.

في حين أن الممثل ، الذي ظهر هذا العام في Fast X ومن المقرر أن يظهر في فيلم Barbie القادم ، لم يدخل الحلبة مرة أخرى بشكل صحيح منذ سنوات ، فقد أثار جنون المشجعين البريطانيين بعد ظهوره في Money In The Bank نهاية الأسبوع الماضي في ساحة O2.

 

جون سينا WWE كيفن هارت البودكاست مصارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

شاهد.. ترحيب حار بالنجم الفرنسي مبابي خلال زيارة مسقط رأسه في الكاميرون

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية .. مسافر يصرخ داخل طائرة بعد رؤيته لكائنات غريبة على متنها .. ما القصة؟

قصة أطول بقرة بالعالم .. لن تصدق حجمها

ليست المرة الأولى.. راكب سابق لغواصة تيتان يكشف عطلها وتعرضهم للموت

موظف مفصول يكشف أسرار مرعبة حول غواصة تيتان المنكوبة

مراهنات غير أخلاقية حول العثور على بقايا غواصة تيتانيك

قصة سرقة سلاحف نادرة من حديقة حيوان بريطانية

العثور على مراهق بعد اختفاءه لمدة 8 سنوات .. ما قصته؟

تجار المخدرات يغزون المدن البريطانية .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

10 كلمات تفتح لك أبواب السماء في وداع ذي الحجة .. لا تغفلها

تونس.. قرارات رئاسية عاجلة بإعفاء موظفين عموميين من منصبيهما

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ