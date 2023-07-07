المصريون يستحوذون على 84% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 47.7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 76.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 84.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.5%، وسجل العرب 8.1%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.243 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.881 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.