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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يوضح حقيقة رحيل خوان أوسوريو

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

كشف مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض من عرض منتخب هندوراس لتولي تدريبه في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن المدير الفني أخطر مسؤولي النادي باحترامه لتعاقده مع الزمالك، وشدد على أن المدير الفني أكد استمراره مع الفريق لنهاية عقده مع الزمالك.

وكان أوسوريو أعلن من قبل عن احترامه لتعاقده مع الزمالك بعد تلقيه عروض من عدة أندية في الفترة الماضية، وأكد سعادته بالاستمرار في تدريب الأبيض.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، اليوم الجمعة؛ استعدادا لمباراة فيوتشر، المقرر لها غدا السبت، على ستاد السلام، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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