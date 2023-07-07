عضو بالشئون الإسلامية: الإرهاب الصهيوني لا يحترم المواثيق والمعاهدات

أشاد الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببيان الأزهر الشريف واستنكار بشدةٍ اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، لافتا إلى أن الأزهر يعبر عن ضمير الأمة.

وأضاف عبدالغني هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإرهاب الصهيوني في المنطقة لا يحترم مواثيق ولا معاهدات ولا الأيام المباركة التي يعيشها المسلمين حاليا، لأن الاحتلال يريد تصفية القضية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن السلام لن يعم المنطقة إلا باتحاد الأمة العربية والإسلامية، موجها التحية للشعب الفلسطيني الصامد ضد جرائم الاحتلال، موضحا أن مصر دائما داعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.