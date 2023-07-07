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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد علي خير يوجه تحذيرا عاجلا للأمهات والآباء| فيديو

صدى البلد

وجه الإعلامي محمد على خير، تحذيرا للآباء والأمهات، بشأن القصص الأجنبية الواردة من الخارج، أو على المنصات العالمية، مؤكدا أنها تروج لمفاهيم بعيدة عن العالم العربي والإسلامي، مثل “المثلية الجنسية”.

وأضاف محمد علي خير، خلال تقديم برنامج المصري أفندي والمذاع عبر قناة المحور،: "منصات عالمية مثل نتفليكس وديزني، تروج للمثلية الجنسية"، موضحا: "في قلب الكرتون، محشور أمور تتحدث عن الجنسية المثلية".

وأشار إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف، أصدرت بيانا منذ نحو شهرين، دعت فيه الآباء والأمهات ووسائل الإعلام، إلى تحصين أبنائنا من مفاهيم قادمة من الخارج، مثل المثلية الجنسية.

 

الإعلامي محمد علي خير الازهر الشريف الآباء والأمهات الامهات العالم العربى

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