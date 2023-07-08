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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرتديا زي "حياة كريمة".. جابر القرموطي في حلقة خاصة من قرية "نهطاي" بالغربية

جابر القرموطي
جابر القرموطي

خصص الإعلامي جابر القرموطي، حلقته اليوم من برنامجه "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" من داخل قرية "نهطاي" أول قرية نموذجية بمحافظة الغربية، من أجل إبراز ما قدمته مبادرة "حياة كريمة" داخل القرية.

وظهر "القرموطي" مرتديًا زي المبادرة، من داخل مدرسة "طلبة السايح"، والذي تم تطويرها من جانب مبادرة حياة كريمة خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المبادرة كان لها تأثير كبير على المدرسة من تغييرات واضحة في المدرسة عما كانت عليه.

وتحدث القرموطي، مع عدد من مدرسات المدرسة، إذ تحدثت نهال صابر، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، قائلة إن المدرسة من أول مشاريع المبادرة في محافظة الغريبة، لافتة إلى أن "حياة كريمة" كانت تستهدف 83 مشروع تعليمي.

واستكمل، أن مدرسة طلبة السايح، قوتها 55 فصل من أكبر المدارس في إدارة زفتى التعليمية، وتم عمل صيانة شاملة لها بالكامل، سواء من ناحية الكهرباء أو الصرف الصحي أو تجديد الآثاث وغيره، لافتة إلى أن الطلبة شعروا بأنفسهم بالتغيرات في المدرسة عن السنوات السابقة.

القرموطي حياة كريمة الغربية الإعلامي جابر القرموطي مانشيت

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