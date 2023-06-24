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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من داخل الصالحية الجديدة.. جابر القرموطي يرصد مراحل صناعة السكر.. فيديو

جابر القرموطي
جابر القرموطي

رصد الإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا عن مدينة الصالحية الجديدة، وما تحتويه هذه المدينة من مصانع هامة في تصنيع الأغذية في مصر، وعلى رأسها مصنع الشرقية للسكر، الذي يعمل على صناعة السكر.

وحرص "جابر القرموطي"، خلال حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، من داخل مدينة الصالحية الجديدة، على رؤية مراحل تصنيع السكر من البداية للنهاية من داخل المصنع، من لحظة ظهوره على شكل البنجر، حتى يتم تحويله إلى السكر.

وقال جابر القرموطي، أن محصول البنجر يمر بـ 12 مرحلة حتى يصل إلى شكله النهائي في صورة السكر الأبيض، إذ يمر البنجر بعمليات غسيل، وتنظيف، وعمليات عصر وفصل وغيره من العمليات حتى يتم تحويله للسكر الأبيض وتعبئته.

"نعمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع"

ومن جانبه، تحدث وائل عزمي، مدير المصنع، قائلا إن الرئيس السيسي شرف المصنع بالزيارة في شهر مايو الماضي، وتم شرح المنتج، وكيفية تصنيعه، لافتا إلى أن زراعة البنجر موسمية وليست على مدار العام.

وأضاف "عزمي"، أن المصنع يعمل على مدار الساعة، سواء من خلال استخراج السكر من البنجر، أو العمل على تكرير السكر الخام نفسه، "نعمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع". 

 

جابر القرموطي السكر صناعة السكر مانشيت مدينة الصالحية وائل عزمي زراعة البنجر

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