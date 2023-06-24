من البداية للنهاية.. جابر القرموطي يرصد مراحل تجميع وتصنيع أتوبيسات النقل الجماعي.. فيديو

رصد الإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا عن مراحل تصنيع الأتوبيس ذو الطابقين في مصر، من بداية تصميمها، وحتى تصديرها للخارج سواء إلى إنجلترا أو لعدد من الدول الأفريقية.

وتحدث المهندس مجدي خليل، مدير عام الإنتاج بمصنع MCV بمدينة الصالحية، إن الأتوبيسات تمر بالعديد من المراحل، ويتم إشراك عدد من الطلبة من خلال مركز التدريب، إذ يبدأوا تعلم كيفية التعامل مع الماكينة وكيفية بدء اللحام، ومن ثم يتدرب على تجميع أجزاء الأتوبيس واللحام.

وتحدث جابر القرموطي في حلقة خاصة لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، من داخل مدينة الصالحية الجديدة، مع أحد الطلاب الذين يشاركون في أحد مراحل تصنيع الأتوبيس يُدعى "محمد عبده" قال: "يحب مهنته بشكل كبير، وفي السنة الثالثة في المدرسة".

تدرب لمدة أسبوع في مركز التدريب

وأضاف الطالب، أن تدرب لمدة أسبوع في مركز التدريب، قبل الدخول في المصنع، ومن ثم بدأ في الدخول للعديد من الماكينات المختلفة الخاصة بلحام الأتوبيسات.



وواصل "جابر القرموطي"، جولته داخل مصنع mcv، لمعرفة المراحل التي يمر بها الأتوبيس بعد تصميمه والعمل على تجميعه، حتى يتم تجهيزه بشكل كامل وإخراجه للتصدير بالخارج.



