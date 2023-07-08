الأنبا مارك يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية باريس

عقد مجمع كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية بدراڤي.

وصلى نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية القداس الإلهي قبل بدء أعمال الاجتماع، في كنيسة الأربعة والعشرين قسيسًا الملحقة بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.

تمت خلال الاجتماع مناقشة الأمور الرعوية إلى جانب دراسة في رسائل القديس بولس الرسول.

كان مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطا، قد عقد اجتماعه اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا تحت عنوان "بين الواقع والمثالية"، كما ألقى نيافة الأنبا اسطفانوس كلمة بعنوان "بعض الضيقات التي تعرّض لها القديس بولس الرسول أثناء خدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

واختتمت إيبارشية بني سويف اليوم المؤتمر الذي نظمته للخدام والخادمات على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من أول أمس الاثنين،

تحت شعار "استيقظ أيها النائم" وذلك في دير السيدة العذراء ببياض التابع للإيبارشية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء الكهنة.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمئنوا على صحة قداسته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.