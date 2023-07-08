عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا مارك يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية باريس

مجمع كهنة إيبارشية
مجمع كهنة إيبارشية باريس يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجمع كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية بدراڤي.

وصلى نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية القداس الإلهي قبل بدء أعمال الاجتماع، في كنيسة الأربعة والعشرين قسيسًا الملحقة بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.

تمت خلال الاجتماع مناقشة الأمور الرعوية إلى جانب دراسة في رسائل القديس بولس الرسول.

كان مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطا، قد عقد اجتماعه اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا تحت عنوان "بين الواقع والمثالية"، كما ألقى نيافة الأنبا اسطفانوس  كلمة بعنوان "بعض الضيقات التي تعرّض لها القديس بولس الرسول أثناء خدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

واختتمت إيبارشية بني سويف اليوم المؤتمر الذي نظمته للخدام والخادمات على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من أول أمس الاثنين، 

 تحت شعار "استيقظ أيها النائم" وذلك في دير السيدة العذراء ببياض التابع للإيبارشية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء الكهنة.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمئنوا على صحة قداسته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

ماتوا فى حضن بعض.. القصة الكاملة لمصرع أب ونجله فى حريق مطعم بالقليوبية

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

ترشيحاتنا

حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة .. شوبير يكشف التفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الضرائب تزف نبأ سارًا للمواطنين.. سبب وفاة مصطفى درويش.. مادلين طبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لـ عضة أسد| توك شو

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. 8 فوائد صحية تمد الجسم بالنشاط والطاقة

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ