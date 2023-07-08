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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي يعلق على حساسية الزمالك تجاه أغنيه سطلانة

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على حساسية نادي الزمالك تجاه أغنية "سطلانة" والتي قام بغنائها لاعبي النادي الأهلي عقب فوزهم بكأس دوري أبطال أفريقيا ضد هزيمة نادي الوداد المغربي.

 

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريده له: "بالمناسبة.. لم أستطع أن أفهم حساسية الزمالك تجاه أغنية لا علاقة لها بهم ولا تحمل إساءة أو تلميحامن بعيد أو قريب. ولم تستخدم في الاحتفال يفوز عليهم. يل كان من الأولى أن يتحسس منها الأشقاء المغاربة لأن لاعبينا رددوها بعد فوزناعلى بطل المغرب وإذا بها تستخدم في بعض احتفالاتهم".

 

أغنية “سطلانة” غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي. من كلمات مصطفى حسن،وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوتية هاني محروس، إنتاج NJ MUSIC.

وجاء كلمات أغنية سطلانة كالآتي: 

يا دكتور شوفلي تصريفة، أبوس إيديك اكتبلي روشته، ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها فأي حتة، نفسي أقطعهانفسي أقلعها، زي ما بقلع الجاكتة، ده الناس وحشة وحشة، وجيت أبيع حب ماحدش نفعني، قفلت الدكانة هوووووهسطلانه كنكة بن تفوقني.

أغنية سطلانة الفنان نبيل الحلفاوي الوداد المغربي هاني محروس ة نادي الزمالك

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