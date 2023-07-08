حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة .. شوبير يكشف التفاصيل

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعبه أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت أن فكرة تواجد طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بعيدة تمامًا وذلك بسبب عدم تقدم الأهلي والزمالك بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة يفيد باستقطاب حكام أجانب لإدارة اللقاء.

وأكد شوبير أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لتولي إدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وأشار شوبير إن استقدام طاقم تحكيم أجنبي يتكلف نحو 50 ألف دولار، أي ما يقرب من مليوني جنيه وهذا ما يصعب على أي نادٍ دفعه.

وأكد شوبير في حديثه أن الحكم الدولي محمد معروف خرج بشكل أكيد من دائرة المرشحين لإدارة مباراة القمة، وذلك بعدما تم إعلان تعيينه حكمًا للمباراة المقررة بين الأهلي والاتحاد السكندري اليوم السبت ببطولة الدوري الممتاز.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تأجيلها من مسابقة الدوري المصري، وحددت اللجنة يوم 13 يوليو الجاري موعدًا لإقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك.