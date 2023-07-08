ليلي علوي تتمايل على أنغام " هرمون السعادة " على البحر

نشرت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”، فيديو لها اثناء عطلتها الصيفية .

وظهرت ليلي علوي فى الفيديو وهي تقوم بالتمايل والرقص على أغنية “ هرمون السعادة ” للفنان تامر حسني .

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

وكان أخر اعمال ليلي علوي هو فيلم شوجر دادي ، والذى تصدر شباك السينما السعودية وقت طرحه .

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

وكانت قد ‏قالت الفنانة ليلى علوي إن دورها في فيلم شوجر دادي، دور لطيف جدا وتعاملك معه بسلاسة كبيرة وأن من وقت فيلم "ماما حامل" وقراءتها للاسكريبت الخاص بالفيلم كانت في الساحل وعندما قراءته كانت تضحك واعجبت به جدا وأحبت الفكرة والحوار والشخصيات والافيهات.

فيلم شوجر دادي

وتابعت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن نفس الأمر حدث معها في فيلم "شوجر دادي" وكان هناك سلاسة كبيرة أثناء استقبالها للفيلم وأحبت الشخصية والكاست لأنها استمتعت من قبل معهم في فيلم "ماما حامل" مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي المرغني وكل فريق العمل وكان هناك تفاؤل كبير بالفيلم.