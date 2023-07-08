عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلي علوي تتمايل على أنغام " هرمون السعادة " على البحر

ليلي علوي
ليلي علوي

نشرت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”، فيديو لها اثناء عطلتها الصيفية .

وظهرت ليلي علوي فى الفيديو وهي تقوم بالتمايل والرقص على أغنية “ هرمون السعادة ” للفنان تامر حسني .

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

وكان أخر اعمال ليلي علوي هو فيلم شوجر دادي ، والذى تصدر شباك السينما السعودية وقت طرحه .

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد،  إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

وكانت قد ‏قالت الفنانة ليلى علوي إن دورها في فيلم شوجر دادي، دور لطيف جدا وتعاملك معه بسلاسة كبيرة وأن من وقت فيلم "ماما حامل" وقراءتها للاسكريبت الخاص بالفيلم كانت في الساحل وعندما قراءته كانت تضحك واعجبت به جدا وأحبت الفكرة والحوار والشخصيات والافيهات.

فيلم شوجر دادي

وتابعت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن نفس الأمر حدث معها في فيلم "شوجر دادي" وكان هناك سلاسة كبيرة أثناء استقبالها للفيلم وأحبت الشخصية والكاست لأنها استمتعت من قبل معهم في فيلم "ماما حامل" مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي المرغني وكل فريق العمل وكان هناك تفاؤل كبير بالفيلم.

ليلى علوي أعمال ليلى علوي الراقصة جوهرة الفنانة ليلى علوى حمدي الميرغني فيلم ماما حامل فيلم شوجر دادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة بسرعة البرق .. أدركه بـ 8 كلمات

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

ترشيحاتنا

بعد وقفه عن العمل .. مكتب FBI يحقق مع المبعوث الأمريكي لإيران

ليلي علوي تتمايل على أنغام " هرمون السعادة " على البحر

تحاول السيطرة على الضفة الغربية.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت في جنين.. ومقاومة الاحتلال مكفولة بالقانون الدولي

حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها .. دار الإفتاء تجيب

المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

روسيا تقدم مقترحًا منافسًا لأفكار تدعمها أمريكا حول مساعدات سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات غير شهيرة تدل على تدهور صحة الكلى

بعد فقدان وزنها الملحوظ.. إطلالات بسنت شوقى تثير الجدل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ