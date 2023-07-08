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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك .. كاف يعلن مواعيد القيد الإفريقي فى المسابقات القارية .. تفاصيل

كاف
كاف

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد القيد الإفريقي وفترات تسجيل الأندية بالقارة السمراء تمهيدا للمشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ودوري السوبر.  

وتلقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف خطابا من اتحاد الكرة المصري يتضمن مشاركة النادي الأهلي وبيراميدز في مسابقة دوري أبطال افريقيا والزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

ويشارك النادي الأهلي في دوري السوبر الافريقي الذى استحدثه الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف. 

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كاف يعلن مواعيد القيد الأفريقي
 

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف فترة تسجيل اولى من 15-31 يوليو 2023 ويستطيع أي نادي المشاركة بداية من الدور التمهيدي الأول
(دور ال 64)
فترة تسجيل ثانية من 1 -31 اغسطس 2023 ويستطيع أي نادي المشاركة بداية من الدور التمهيدي الثاني
(دور ال 32)
فترة تسجيل ثالثة من 1 -30 سبتمبر 2023 ويستطيع أي نادي المشاركة من دور المجموعات
فترة تسجيل رابع من 1 -31 يناير 2024
ويستطيع أي نادي المشاركة من دور المجموعات

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كاف يحدد موعد  السوبر الأفريقي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بينما سيشارك اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي كونه بطلا للكونفدرالية  على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وقررت اللجنة التنفيذية، بعد الاجتماع التي عقد  اليوم الجمعة، إقامة كأس السوبر الإفريقي في الأول من شهر سبتمبر دون تحديد المكان.

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