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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء أبو السعود تكشف عن رأيها في أغاني الذكاء الاصطناعي

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود، في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه مساء أمس الجمعة 7 يوليو، عن رأيها في أغاني الذكاء الاصطناعي. 

وقالت صفاء أبو السعود، في حفلها، إنها تحب التكنولوجيا وتطورها، ولكنها لو وجدت أغنية بالذكاء الاصطناعي تخصها ولا تعجبها سترفضها، مشيرة إلى أن هذه التقنية الحديثة تساعد المطربين الغير قادرين على الحركة بأن يقدموا أغاني. 

 

حفل صفاء أبو السعود

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود فقرات غنائية برفقة الأطفال في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه مساء أمس.

وغنت صفاء أبو السعود "فرحة مصر" برفقة فتاة من مانحي الأمل وقد أجرت ٣ عمليات قلب مفتوح وقالت إنها مثال على شعار الحملة.

 

صفاء أبو السعود ومحمد رمضان

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن سر عدم ظهورها الدائم للاضواء ورأيها فى الأعمال الفنية التى قدمت فى رمضان وسر اعتذارها عن أحد الأعمال التى عرضت فى رمضان الماضى. 

وقالت صفاء أبو السعود خلال لقائها على قناة Extra News : طفولتي ونشأتي فرقت في حياتي ودخولي الفن كان صدفة، ووالدتي من شجعتني على دخولي مجال الغناء والتمثيل بعد رفض والدي وخالي.

وكشفت صفاء أبو السعود أنها اعتذرت على عمل فني عرض عليها في موسم رمضان ماضي 2023 رافضًا الكشف عن اسم العمل، موضحة: رفضت المشاركة فى عمل فنى برمضان الماضى بسبب انه لا يشبهنى ولا ينتسب تاريخى الفنى وتاكدت من صحة قرار بعد رؤيتى للعمل.

واشارت صفاء أبو السعود : "رأيت عدد من الأعمال فى رمضان الماضى واعجبني كثيرا مسلسل جعفر العمدة وأداء محمد رمضان الذى يتمتع بموهبة كبيرة بعيدا عن الغناء وكذلك استمتعت بدور هالة صدقى وإيمان العاصى كنا أعجبت بدور منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية ونيللى كريم فى مسلسل عملة نادرة.  

 

صفاء أبو السعود 

أكدت الفنانة  صفاء أبو السعود أنها تتمنى العودة للجمهور مرة أخرى، مشيرة إلى أن قرار العودة متوقف على الورق الجيد.

تابعت صفاء أبو السعود فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تريد أن تعود للجمهور فى أقرب وقت ممكن إلا أنها تبحث خلال هذه الفترة عن سيناريو وشخصية جديد عليها حتى تكون عودة قوية وإضافة لمشوارها الفني.

وعن تكريمها من قبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فى احتفالية عادل عبده أكدت أنها سعيدة بهذا التكريم لكونه من المكان الذى تسبب فى شهرتها وتألقها فى مجال الغناء والاستعراض.

 

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