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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: رياح شديدة تسبب اضطرابا شديدا بالبحر المتوسط| فيديو

الأمواج
الأمواج

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، ومنها دمياط وبلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح.

كما نوهت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، بأن سرعات الرياح على البحر المتوسط ستكون عالية وتتراوح بين الـ 50 والـ 60 كم/ ساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين الـ 2 لـ 3 أمتار على الشواطئ.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ارتفاع الأمواج عالي وممكن يشكل خطورة على المصيفين"، مؤكدة أهمية تجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.
 

طقس اليوم السبت
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

ونوهت بأنه يوجد نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء، تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، بجانب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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