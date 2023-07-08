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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عايز عضلات بطنك مثل فخر العرب.. تعرف على النظام الغذائي لمحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صورة شاركها محمد صلاح على إنستجرام من عطلته الصيفية عن 6 عضلات للبطن محددة بشكل يدل على مستوى عال من اللياقة البدنية للاعب المحترف.

وتساءل الكثيرون عن كيفية الوصول إلى هذا المستوى الكبير من اللياقة البدنية الذي وصل إليه محمد صلاح، منذ انضمامه إلى الريدز من نادي روما الإيطالي في صيف عام 2017.

من المعروف عن اللاعب محمد صلاح هوسه بالتمرين، فإذا لم يكن يتدرب مع فريقه، فإنه يقوم بتمارين رفع الأثقال وتمارين اللياقة البدنية واليوجا والسباحة والإطالة.

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وقال  صلاح في تصريحات تلفزيونية : "اعتدت على الاستيقاظ مبكرًا للذهاب للتدريب الذي يبدأ إما في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر ثم اذهب بعدها للتعافي لمدة ساعتين تقريبًا وعلاج لأي إصابات أو عمل تدليك محدد لتخفيف الآلام والشد ، بعد ذلك أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية هنا في النادي، وهي اختيارية للاعبين، وبعد التدريب، أقوم بتمارين الإطالة والتعافي مرة أخرى."
 

وفي النهاية ، أذهب إلى حمام السباحة في النادي مع مكة ابنتي في المنزل، وأنهي كل هذه الأنشطة حوالي الساعة 7 أو 8 مساءً.

نظام غذائي محدد، وعن أهمية التغذية بالنسبة للرياضيين:

قال صلاح في حديث لشبكة «سي إن إن» أن «التغذية مهمة للغاية، إنها عنصر أساسي بالنسبة للاعبي الكرة… وأضاف انه يتبع نظامًا صحيًا في الوجبات بأكملها والتي تكون في حدود 5 أو 6 وجبات على مدار اليوم.

ويتم تقسيمها الي :-
الإفطار :

يبدأ محمد صلاح، يومه بشراب عصير التوت وكوب لبن خالي الدسم، وبعد ساعة، يتناول بياض البيض مع الأفوكادو على الخبز المحمص الخالي من الغلوتين
الغداء:

تقوم وجبة الغذاء الذي يتناولها على البروتين، مثل الدجاج أو السمك مع بعض الخضار يليه الزبادي والفواكه بعد ساعتين، وتكلفة هذا الغذاء وفق الأسعار الموجودة

العشاء:

ويستكمل محمد صلاح، يومه بتغذيه صحية وذلك عن طريق تناول وجبة عشاء خفيفة وبسيطة مكونة من زبادي سادة وفاكهة، ولا يكلف ذلك كثيرا.

 



 

محمد صلاح عضلات للبطن اللياقة البدنية السباحة اليوجا

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