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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون مصري لبناني فى الاستزراع السمكى وتحسين سلالات الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي

صدى البلد

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم  مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعى بين البلدين الشقيقين.


وبحثا الوزيران آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان، وتحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي مكافحة العفن البني في البطاطس .


وأعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر والبناء مع وزارة الزراعة المصرية كما توجه بالشكر نيابة عن حكومة بلاده إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان .


حضر اللقاء  الدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات وزارة الزراعة في مصر ولبنان

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