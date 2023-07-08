3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

استعان صاحب مطعم بمدينة نصر ب 4 من العاملين معه لصرف 3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على المطعم ، حتى وقعت مشاجرة فيما بينهم ، حيث ضبط رجال أمن القاهرة طرفي المشاجرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى ، يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص وبين مدير مطعم وعدد 4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة ، وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.