عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

استعان صاحب مطعم بمدينة نصر ب 4 من العاملين معه لصرف 3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على المطعم ، حتى وقعت مشاجرة فيما بينهم ، حيث ضبط رجال أمن القاهرة طرفي المشاجرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى ، يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص وبين مدير مطعم وعدد 4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة ، وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة امن القاهرة مشاجرة مدينة نصر مديرية امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يوجه ضربات لعصابات السرقات ومروجي المخدرات .. تفاصيل

فتح محور الميثاق بالقاهرة بعد تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى المشاة.. اليوم

سقوط هارب في القاهرة محكوم عليه بغرامات 20 مليون جنيه

أمن القاهرة يضبط لصا سرق أموالا من أجنبي بالمعادي

الأمن يسيطر على مشاجرة بالسلاح في مدينة نصر.. تفاصيل

ضبط شخصين حال شروعهما فى سرقة أحد المحاجر بالقاهرة

تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ كوبري المشاة بمحور الميثاق في مدينة نصر

أمن القاهرة يكشف ادعاء مواطن تعرضه للاعتداء وسرقة أمواله في عين شمس

ترشيحاتنا

تزامنا مع ذكرى استشهاد غسان كنافي.. تفاصيل ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

FBI يحقق مع المبعوث الخاص الأمريكي لإيران | تفاصيل

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ