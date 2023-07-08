عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميا.. بدء موسم حصاد المانجو الإسمعلاوي

بداية موسم حصاد بشاير
بداية موسم حصاد بشاير المانجو الاسمعلاوي

انطلق موسم حصاد المانجو الاسمعلاوي “ البشائر”،  بأنواعه المحلية المختلفة، مع بداية شهر يوليو الجاري، وسط توقعات بانخفاض نسبة المحصول بالمقارنة بالعام الماضي.

وفاة طالبة أزهرية صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

من جانبه صرح الحاج جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة للموقع أن بداية حصاد بشاير محصول المانجو الاسمعلاوي تنطلق من بداية يوليو وحتي ٢٠ سبتمبر من كل عام.

وتوقع الحاج جلال الطاهر، انخفاض كمية المحصول  المطروحة بنسبة  ٤٠ إلى ٥٠ ٪، في مقابل زيادة الأسعار  بنسبة ٥٠ ٪.


من جانبها أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية، بداية موسم حصاد المانجو الاسمعلاوي، ونشرت بعض صور الحصاد.

وتشهد عدد من مزارع المانجو فى مدن الإسماعيلية المختلفة، البدء فى موسم حصاد فاكهة المانجو لبدء تجهيز عدد من الأصناف للتخزين والنقل لعدد من الأسواق الكبرى حول مصر، وذلك لعرض البشائر أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت البشائر على الأشجار خلال الأيام الماضية وبدأ الموسم والحصاد.


وتستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق الدورة الثانية لمهرجان المانجو الاسمعلاوي علي مدار يومي الجمعة و السبت ١٨-١٩ اغسطس ٢٠٢٣.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة بإدارة المهرجان عن تفاصيل البرنامج الذي يضم أنشطة ترفيهية وتسويقية، تنطلق من 
حدائق نمرة ٦ في الاسماعيلية امام فندق توليب، منها الموكب الترفيهي يوم الجمعة الساعه 5 مساء الي  6 مساء بشارع محمد علي مرورا  بنمرة 6.

بالإضافة إلي تنظيم فعاليات متاحة للعامة بالمنطقة المفتوحة يومي الجمعه و السبت في تمام 6 مساءا الي 12 صباحا بمنطقة نمرة 6 امام فندق تيوليب، مع تنظيم  حفل غنائي بالسوق المفتوح لشراء المانجو.

وتتضمن الفعاليات، تنظيم بازار يوم الجمعه في نادي الجولف « ملتقى تصديري و يقتصر الدخول علي الرعاه و الدعوات الخاصة بهم».

وتختتم الفعاليات، في اليوم الثاني للمهرجان، السبت، بتنظيم حفل خاص من 6 مساءا الي 12 صباحا، برسوم دخول.

وأطلقت إدارة مهرجان المانجو الاسمعلاوي بمحافظة الإسماعيلية، البوستر الترويجي للدورة الثانية عبر الصفحة الرسمية.

واوضحت إدارة المهرجان، خلال البوستر بعض فعاليات الدورة الثانية، حيث إشارت إلي إقامة عروض فنية وبازار وسوق لبيع الأنواع المختلفة من المانجو الاسمعلاوي المميز بمذاقه المختلف، بالإضافة إلي توضيح اماكن الفعاليات، والتي تنوعت بين شارع محمد علي ونمرة ٦ و نادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس.


وتنطلق الدورة الثانية، هذا العام، علي مدار يومي الجمعه والسبت الموافق 18 و 19 أغسطس 2023.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، عقد اجتماعًا تحضيريًا للإعداد لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية، نهاية مارس الماضي.


وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، منسق المهرجان، وممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية "شعبة الخضر والفاكهة والمطاعم"، رابطة منتجي المانجو، والشركة المنظمة للمهرجان.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أهمية خروج المهرجان في دورته الثانية بشكل يليق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح خطة الإعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس القادم.

وأوضح "بشارة"، أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج وتسويق محصول المانجو الإسماعيلي، بوصفه أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة على الترفيه وإدخال السرور على مواطني الإسماعيلية، والمحبين للمهرجانات الذين يمتازون بالرقي والتحضر والذوق الرفيع.

مختتمًا، نسعى لزيادة حجم الصادرات من محصول المانجو، و الوصول لأسواق عالمية جديدة، مما يعود بالنفع على المزارعين والتجار والمواطن الإسماعيلي بشكل عام.

FB_IMG_1688814104372
FB_IMG_1688814104372
FB_IMG_1688814102818
FB_IMG_1688814102818
FB_IMG_1688814101336
FB_IMG_1688814101336
FB_IMG_1688814099736
FB_IMG_1688814099736
FB_IMG_1688814097061
FB_IMG_1688814097061
FB_IMG_1688814095310
FB_IMG_1688814095310
FB_IMG_1688814093671
FB_IMG_1688814093671
FB_IMG_1688814092068
FB_IMG_1688814092068
أدارة السياحة الاسماعيلية الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية الغرفة التجارية المانجو الاسمعلاوي فاكهة المانجو محافظة الاسماعيلية محصول المانجو مهرجان المانجو الاسمعلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

موضوعات متعلقة

شروط الحج.. أمور يجب بها وأخرى لا يصح إلا بها

حكم الطواف في الأدوار العليا للمسجد الحرام.. مركز الفتوى يرد

هل طواف الحاج في الطوابق العلوية بنفس ثواب صحن الكعبة.. الأزهر يجيب

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

علي جمعة: الحجاج لهم دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول مرة.. فيديو

حكم استلام الحجر الأسود وتقبيله وماذا نقول وقتها؟ معلومة مهمة للحجاج

دعاء الفرج والتحصين من البلاء .. كنز نبوي عظيم لا تغفله قبل الفجر

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

ترشيحاتنا

لا تتراجع أبدا ..... هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام...هل أنت منهم؟

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

الاثنين .. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

فيديو

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ