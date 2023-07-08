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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر من محاولة أوكرانيا جر الناتو إلى حرب عالمية ثالثة

زابورويجيا
زابورويجيا

رفض مبعوث روسيا للأمم المتحدة بشدة تقارير وسائل الإعلام الغربية التي تشير إلى أن موسكو تخطط لعملية كاذبة في محطة طاقة نووية أوكرانية كبرى، وأصر على أن كييف تستخدم الرواية الكاذبة لجذب حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حربها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة أناتولي أنتونوف: "على النخب الحاكمة الغربية أن تفهم أن الإخفاقات (الأوكرانية) في ساحة المعركة تجعل كييف حريصة على خلق ذريعة لنشر وحدات الناتو في أوكرانيا ، وبالتالي تضخيم الصراع الإقليمي وجر العالم إلى الحرب العالمية الثالثة"،  في مقابلة نشرتها يوم الجمعة مجلة نيوزويك الامريكية .

وشدد على ذلك بقوله: "ندعو نظام كييف إلى ممارسة المسؤولية والتأثير على" أجنحتهم "من أجل تجنب كارثة واسعة النطاق".

وأشار  إلى أن المواطنين الأمريكيين والأوروبيين ليسوا مستعدين للخروج في صفوف منظمة إلى الجحيم ، حيث تجر حكومة زيلينسكي الكوكب بأكمله" ، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدعوم من الغرب.

ودعا أنتونوف أيضًا مؤيدي زيلينسكي الأوروبيين في الغالب إلى منع المزيد من التصعيد للحرب المدعومة من الغرب.

جاءت تصريحات أنتونوف في أعقاب تبادل الاتهامات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين بشأن التخطيط لشن هجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. زيلينسكي ادعى على وجه التحديد في خطاب عام يوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف أشياء تشبه المتفجرات على سطح الموقع ، "ربما لمحاكاة هجوم على المحطة".

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي لديها مفتشون في الموقع ، أصرت يوم الأربعاء على أنه لم يتم رصد مثل هذه المتفجرات في المنشأة. وشدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي كذلك على أن خبرائها طلبوا وصولاً إضافياً إلى أجزاء من المحطة النووية.

الإعلام الغربى الأمم المتحدة الحرب العالمية الثالثة الحرب العالمية الروسي القوات الروسية الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف

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