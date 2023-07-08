عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهما في الهيكل الإداري للجماعة الإرهابية لجلسة 12 أغسطس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 22 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، لجلسة 12 أغسطس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدراري لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتي الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها واغراضها.

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتي الثامن والعاشر والحادي عشر ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين  بأن جمعوا وحازوا ونقلوا أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم في باستخدامها في إرتكاب جرائم إرهابية.

الهيكل الإدارى المستشار محمد حماد أمن الدولة العليا تأجيل محاكمة جنايات أمن الدولة مركز الاصلاح والتأهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

لافتة بالاسكندرية تثير الغضب| ماذا قالت صاحبتها وكيف رد عليها المواطنون ؟

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

السيطرة على حريق في سوق المعمورة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.. صور

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين في الانضمام لجماعة حازمون

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة شريك حمزة زوبع في اللجنة الإعلامية

مرافعة النيابة العامة.. قرار عاجل بشأن محاكمة 11 متهما في خلية الشروق

الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون 3 سبتمبر

المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ 3 آخرين في قضية ولاية السودان الإرهابية

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة 11 متهما بقضية فض اعتصام رابعة

الإعدام لـ4 والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين في خلية المنيا الإرهابية

تأجيل إعادة محاكمة متهم في كتائب حلوان لـ 5 أغسطس

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم في حالة تناول لحوم ودواجن فاسدة ؟ | كوارث صحية

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

لمدة عام.. الحكومة تبدأ خطة كبرى لتطوير حديقة الحيوان ..وهذا موعد الإغلاق

10 ملايين يورو.. صراع ساخن بين الهلال واتحاد جدة على ضم تريزيجيه

حرب عالمية ثالثة.. روسيا تحذر من وعود بايدن لأوكرانيا بشأن الذخائر العنقودية

الاتحاد الأوروبي: ما حدث في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. مخاطر كارثية لتخسيس الوزن.. ليلي علوي تثير الجدل على البحر.. احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول

لا تتراجع أبدا | هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام.. هل أنت منهم؟

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

فيديو

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ