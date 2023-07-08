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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

صدى البلد

شهد حفل زفاف غير تقليدي ظهور العروس وهي ترتدي بدلة رقص بدلاً من فستان الزفاف التقليدي، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام "انت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم.

شاهد الفيديو:

انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية.

وفي مفاجأة للجميع، قامت العروس بالرقص على الأغنية الشهيرة وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

ولم يتضح في الفيديو المتداول جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف، ولكن الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول هذا الحدث الغير تقليدي.

شاهد الفيديو:

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